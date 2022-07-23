Смерть на роупджампинге в Караганде: прокурор запросил для обвиняемого 6 лет колонии

Евгения Леонтьева перед прыжком. Кадр из видео: соцсети

Громкий процесс по делу о гибели женщины на роупджампинге подходит к концу в Караганде. Прокурор запросил для инструктора шесть лет колонии. Однако сам подсудимый настаивает на своей невиновности, передает КТК.

Трагедия произошла в октябре прошлого года. 33-летняя жительница Шахтинска Евгения Леонтьева прыгнула с 30-метровой высоты и ударилась об асфальт. Женщину спасти не удалось.

По данным следствия, тросы, обеспечивающие безопасное приземление, не были закреплены. Стражи порядка задержали инструктора опасного аттракциона. Он с самого начала не признавал свою вину. К тому же мужчина даже не был официально трудоустроен в компании.

Обвиняемый считает, что на скамье подсудимых должен быть коллега, который следил за прыжком внизу, а также владелец фирмы.

В ближайшее время судья должен поставить точку в этом деле.

Источник: КТК

Напомним, ранее в суде озвучили подробности смертельного роупджампинга в Караганде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979866-smert-na-roupdzhampinge-v-karagande-prokuror-zaprosil-dlya-obvinyaemogo-6-let-kolonii/