Озвучены подробности смертельного роупджампинга в Караганде

Суд. Кадр из видео: КТК

Дело о смертельном роупджампинге начали рассматривать в суде в Караганде. В качестве обвиняемого в гибели женщины при прыжке с 30-метровой высоты проходит инструктор. Прокурор озвучила подробности и заявила о нарушении правил безопасности, передает КТК.

По словам государственного обвинителя Асель Амантаевой, человеку, совершавшему прыжок, не была предоставлена защитная каска-шлем. Также отсутствовала радиосвязь между инструкторами, находящимися сверху и внизу у здания, из-за чего они не смогли согласовать свои действия.

"Инструктором внизу не был закреплен канат, трос, который должен был стабилизировать и обезопасить траекторию движения лица, совершившего прыжок с высоты. Не убедившись в готовности тормозной системы, дал команду женщине встать на парапет крыши", - отметила прокурор.

32-летнему инструктору грозит до 8 лет лишения свободы. Свою вину он категорически отрицает.

Родные погибшей Евгении Леонтьевой намерены добиваться самого строгого наказания не только для инструктора, но и для владельца компании, которая устраивала опасные прыжки.

"Виновен. Что я могу сказать? Стопроцентная вина его и директора. Директора так как не могут найти, говорят, что его подали в Интерпол. Конечно, опасался. Ради любимой что ни сделаешь, чтобы поддержать. Я всегда прыгал первый. Ну, нравилось ей прыгать, как бы адреналин", - рассказал вдовец Александр Ткаченко.

Источник: КТК

Напомним, в октябре 2021 года жительница Шахтинска Евгения Леонтьева погибла во время прыжка на тарзанке, разбившись о бетонную конструкцию. У нее остались трое детей и супруг.

Позже стало известно, что инструктора арестовали в Караганде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965171-ozvucheny-podrobnosti-smertelnogo-roupdzhampinga-v-karagande/