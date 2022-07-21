Ограничения банковских счетов семьи журналиста Абжана опровергли в Антикоре

Махамбет Абжан. Фото: facebook.com/mahambet2017

Антикоррупционная служба РК в своем официальном Telegram-канале прокомментировала распространившуюся в Сети информацию о наложении ограничений на банковские счета семьи журналиста Абжана.

"В связи с распространением на одном из Telegram-каналов информации о якобы имевшем место наложении ограничений на банковские счета членов семьи подозреваемого М. Абжана, в том числе его несовершеннолетних детей, сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении Антикора.

Как уточнили в ведомстве, ограничения были наложены лишь на банковские счета самого подозреваемого. Это сделано в рамках проводимого расследования.

"Фейковая информация распространяется с целью манипулирования общественным мнением и воздействия на следствие. Просим граждан доверять информации из официальных источников", – обратились к казахстанцам в ведомстве.

Напомним, журналист Махамбет Абжан был задержан по подозрению в вымогательстве денежных средств в особо крупном размере у предпринимателей. По данным Антикора, он угрожал потерпевшим распространением порочащих их сведений в СМИ.

5 июля 2022 года Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана санкционировал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979533-ogranicheniya-bankovskih-schetov-semi-zhurnalista-abzhana-oprovergli-v-antikore/