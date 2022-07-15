Похищенное в ходе январских событий оружие находят в разных регионах, сообщили в КНБ

Изъятое оружие. Фото: КНБ РК

Комитетом национальной безопасности совместно с органами полиции в июне-июле текущего года был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время январских событий, сообщается на официальном сайте КНБ РК.

Так, по информации КНБ, сотрудниками ведомства была обезврежена преступная группа в городах Шымкент и Тараз, у которых изъяты 3 пистолета, 2 единицы нарезного карабина "Сайга", 2 ружья, пневматический пистолет, винтовка, а также 64 боеприпаса.

Кроме того, в Шымкенте задержаны жители региона, предположительно, причастные к грабежу охотничьего магазина Kamerad в Алматы. По месту их жительства сотрудники правоохранительных органов изъяли 2 нарезных карабина "Сайга-12С", пневматическое ружье и 71 боеприпас.

Помимо этого, в окрестностях города обнаружен схрон с автоматом "Калашникова", 2 пистолетами, охотничьим ружьем, гранатой "Ф-1", 8 детонаторами для взрывных устройств и 43 боеприпасами.

Тайники с 2 автоматами "Калашникова", 10 пистолетами, штурмовой винтовкой SHTURM, 3 гладкоствольными ружьями, гранатой и 476 боеприпасами нашли в Таразе.

А в Алматинской области обнаружены схроны с автоматом "Калашникова", 4 пистолетами, 8 гладкоствольными ружьями, обрезом, 12 гранатами, 464 боеприпасами и оптическим прицелом.

Стружимы порядка задержаны жители Талгарского района, по предварительным данным, причастные к незаконному хранению 2 автоматов "Калашникова", гладкоствольного ружья, гранаты "Ф-1" и 180 боеприпасов.

По информации КНБ РК, из "схрона" в Алматы изъяты 2 автомата "Калашникова", 2 винчестера, 5 пистолетов, 5 гладкоствольных ружей, "обрез", 20 гранат и 212 боеприпасов.

В Восточно-Казахстанской области из тайника изъяли охотничье ружье марки "ТОЗ", 2 "обреза" и 13 боеприпасов.

При обыске личного автотранспорта у жителя Актюбинской области обнаружено и изъято охотничье ружье с 6 патронами.

У жителя Кызылординской области изъята винтовка Derya MK-10, похищенная из оружейного магазина Kamerad в Алматы.

В Туркестанской области изъяты револьвер, гладкоствольное ружье и граната.

Всего из незаконного оборота изъято: 68 единиц оружия, 36 гранат, 8 взрывных устройств, 1 529 боеприпасов.

По данным фактам проводятся досудебные расследования, подчеркнули в КНБ.

Мероприятия по розыску и изъятию вооружения из незаконного оборота продолжаются, добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978680-pohischennoe-v-hode-yanvarskih-sobytiy-oruzhie-nahodyat-v-raznyh-regionah-soobschili-v-knb/