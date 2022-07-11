К 6 годам тюрьмы за хищение оружия во время январских событий приговорили жителя Алматы

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Рассмотрение дела, связанного с хищением оружия во время январских событий, завершилось в Алмалинском районном суде Алматы. Подсудимому вынесли обвинительный приговор, сообщается в официальном Facebook городского суда.

На скамье подсудимых оказался 33-летний мужчина. Суд установил, что он вместе с неустановленным следствием лицом незаконно проник в оружейный магазин. Они похитили оттуда два гладкоствольных охотничьих ружья Perennia III стоимостью 204 733 тенге и ATA ARMS стоимостью 187 557 тенге.

Отмечается, что подсудимый вину признал частично. По его словам, оружие он не крал, а нашел и якобы намеривался передать полицейским.

Тем не менее, свидетели, которые знакомы с подсудимым, дали показания, что он и его подельник вместе проникли в магазин, а потом вышли оттуда с похищенным оружием и сели в машину.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к шести годам лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977914-k-6-godam-tyurmy-za-hischenie-oruzhiya-vo-vremya-yanvarskih-sobytiy-prigovorili-zhitelya-almaty/