Антикор назначил вознаграждение за информацию о местонахождении Нурлана Масимова

Нурлан Масимов. Фото: facebook.com/nurlan.masimov.9883

В Агентстве по противодействию коррупции сообщили, что Нурлан Масимов объявлен в розыск за совершение коррупционного преступления. За информацию о его местонахождении назначено вознаграждение. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

"За совершение особо тяжкого коррупционного преступления разыскивается Масимов Нурлан Мырзаханович, 1973 года рождения", – говорится в сообщении Антикора.

При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации о его возможном местонахождении необходимо сообщить по указанным телефонам Агентства:

call-центр 1424;

+7 (7172) 909 260;

+7 (727) 278 73 00;

+7 (707) 978 08 08.

Отмечается, что за предоставление информации о местонахождении разыскиваемого предусмотрено вознаграждение в размере до 4 000 МРП (12,2 млн тенге).

Представители ведомства подчеркнули, что обратившимся гарантируется конфиденциальность.

Напомним, что 17 января Нурлан Масимов был освобожден от должности начальника Департамента полиции Павлодарской области.

Позже экс-главу полиции Павлодарской области объявили в розыск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972491-antikor-obyavil-v-rozysk-nurlana-masimova/