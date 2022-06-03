Антикор назначил вознаграждение за информацию о местонахождении Нурлана Масимова
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В Агентстве по противодействию коррупции сообщили, что Нурлан Масимов объявлен в розыск за совершение коррупционного преступления. За информацию о его местонахождении назначено вознаграждение. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
"За совершение особо тяжкого коррупционного преступления разыскивается Масимов Нурлан Мырзаханович, 1973 года рождения", – говорится в сообщении Антикора.
При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации о его возможном местонахождении необходимо сообщить по указанным телефонам Агентства:
- call-центр 1424;
- +7 (7172) 909 260;
- +7 (727) 278 73 00;
- +7 (707) 978 08 08.
Отмечается, что за предоставление информации о местонахождении разыскиваемого предусмотрено вознаграждение в размере до 4 000 МРП (12,2 млн тенге).
Представители ведомства подчеркнули, что обратившимся гарантируется конфиденциальность.
Напомним, что 17 января Нурлан Масимов был освобожден от должности начальника Департамента полиции Павлодарской области.
Позже экс-главу полиции Павлодарской области объявили в розыск.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972491-antikor-obyavil-v-rozysk-nurlana-masimova/