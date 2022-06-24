Антикор сообщил, что розыск Нурлана Масимова продолжается

Нурлан Масимов. Фото: pavlodarnews.kz

Бывшего начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова подозревают в получении взятки. Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале вновь распространила информацию о розыске.

"Нурлан Масимов подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время Масимов объявлен в розыск", - отметили в ведомстве.

Антикор призвал всех, у кого имеется информация о его возможном местонахождении, сообщать по телефонам: call-центр 1424, +7 (7172) 909-260, +7 (727) 278-73-00, +7 707 978 0808.

"За предоставление информации о его местонахождении предусмотрено вознаграждение до 12 000 000 тенге. Конфиденциальность гарантируется", - отметили в агентстве.

Напомним, ранее уже Антикор выступал с подобным заявлением. Экс-начальника ДП Павлодарской области Нурлана Масимова объявили в розыск в апреле 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975589-antikor-soobschil-chto-rozysk-nurlana-masimova-prodolzhaetsya/