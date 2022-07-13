Смертельная потасовка на рынке "Алтын Орда": родные погибшего обвинили медиков в халатности

Погибший Кайнар Билал с супругой. Фото: almaty.tv

Родные погибшего после потасовки на рынке "Алтын Орда" казахстанца заявили, что медики не оказали вовремя мужчине квалифицированную помощь. В Талгарской больнице ответили на обвинения.

Конфликт между двумя парнями произошел на рынке "Алтын Орда" еще 14 июня. Один из мужчин обвинил другого в краже телефона. Подозреваемый дважды ударил оппонента и скрылся.

Позже стало известно, что один из участников конфликта - 23-летний парень - скончался в больнице.

Как рассказали телеканалу "Алматы" родные погибшего, Кайнар Билал хотел продать смартфон на рынке, чтобы купить домой корову. Но местные перекупщики обманным путем завладели его телефоном, а попытка вернуть гаджет оказалась для парня роковой.

"Там есть какая-то схема. Сначала к моему мужу подошла женщина с ребенком и сказала, что знает, где можно продать телефон. Кайнар рассказывал, что уже тогда почувствовал что-то неладное, но все же решил продать смартфон. Перекупщик взял телефон в руки, чтобы посмотреть его, и резко убежал. Когда муж догнал вора, тот его ударил два раза", - рассказала супруга погибшего Шынар Даулеткызы.

Очевидцы, снимавшие момент потасовки на видео, рассказали, что у вора был нож. Именно поэтому женщины побоялись вмешиваться в разборки.

"Какой человек в здравом уме вмешается, если кто-то вооружен ножом. Мы снимали на телефон, чтобы его лицо было видно, опубликовали в соцсетях, чтобы он не смог избежать наказания. На следующий день после конфликта, полицейские вызвали нас на допрос, и мы рассказали, как все было", - поделилась очевидец произошедшего.

После инцидента Кайнар с опухшим глазом приехал домой. Неделю его мучили головные боли, вызывать скорую парень не торопился. Лишь когда мигрень стала невыносимой он обратился в больницу.

"Почти неделю нам не давали направление. Врачи Талгарской больницы кололи какие-то обезболивающие, но операцию не назначили. И даже не выделили нам "скорую", чтобы отвезти в город. Я намерена подать на них в суд за халатное обращение", - заявила мать погибшего Патигул Музартбеккызы.

В больнице обвинения в свой адрес считают необоснованными. По словам врачей, они сделали все от них зависящее.

"Все в соответствии с клиническим протоколом. Получил противоотечную терапию, терапию антибиотиков. Он находился в течение 6 дней в стационаре Талгарской больницы. После стабилизации в удовлетворительном состоянии был направлен по договоренности в областную больницу. При направлении состояние было удовлетворительным", - сообщил заместитель директора Талгарской районной больницы Бахыт Жамеков.

Родители погибшего парня уверены, их сына можно было спасти.

Напомним, подозреваемого уже задержали. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Сейчас ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978156-smertelnaya-potasovka-na-rynke-altyn-orda-rodnye-pogibshego-obvinili-medikov-v-halatnosti/