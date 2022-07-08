23-летний парень умер после потасовки на рынке "Алтын Орда"

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/krispi_almaty

Скончался 23-летний парень, пострадавший в потасовке на рынке "Алтын Орда". Последние несколько дней он находился в коме в одной из алматинских больниц. Правоохранители рассматривают вопрос о переквалификации дела на более тяжкую статью, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

Видео потасовки двух парней появилось в соцсетях в середине июня. На кадрах был запечатлен момент, как один из молодых мужчин пытается удержать другого за одежду и просит вернуть якобы похищенный им телефон. В итоге, дважды ударив оппонента по лицу, подозреваемый скрылся с места происшествия.

Полицейские установили личность обоих участников конфликта и возбудили по факту уголовное дело. Потерпевшим оказался 23-летний житель Талгарского района, который в тот же день с серьезными травмами и переломами обратился в местную больницу.

"Пациент вечером 14 июня поступил в больницу в сопровождении своего брата. С его слов, травмы он получил в драке на рынке "Алтын Орда". Было проведено полное обследование, сделали КТ головного мозга.

У пациента был диагностирован вдавленный перелом левой скуловой кости, а также переломы и искривление костей носа. Были приглашены челюстно-лицевые хирурги, невропатологи. Провели противоотечную терапию. После улучшения 20 июня мужчина был выписан из больницы", - сообщила руководитель пресс-службы A Class Medical ГКП на ПХВ "ЦРБ Талгарского района" Гульжан Койшибаева.

Как пояснили в областном управлении здравоохранения, 20 июня пациент поступил в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу и скончался сегодня утром.

В ДП региона отметили, что с учетом смерти потерпевшего рассматривают вопрос о переквалификации уголовного дела.

"По факту было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст.191 УК РК (Грабеж). В качестве потерпевшего в материалах расследования выступал 23-летний житель Талгарского района, который до настоящего времени находился на излечении в больнице.

Установлено, что сегодня утром потерпевший скончался. В этой связи по факту организованы дополнительные следственные действия, по результатам которых будет рассмотрен вопрос о переквалификации уголовного дела", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Здесь дополнили, что в настоящее время принимают меры к задержанию подозреваемого, личность которого уже установлена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977620-23-letniy-paren-umer-posle-potasovki-na-rynke-altyn-orda/