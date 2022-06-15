Заподозрили в краже: потасовку на рынке "Алтын Орда" сняли на видео

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/krispi_almaty

Двое мужчин устроили потасовку на рынке "Алтын Орда". Видео инцидента появилось в соцсетях и привлекло внимание полицейских, которые уже установили личность одного из участников, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

Видео потасовки разместили в Instagram. На кадрах показаны двое мужчин, один из которых пытается удержать другого за одежду и просит вернуть якобы похищенный им телефон.

Обвиняемый отрицает кражу. В итоге, дважды ударив оппонента по лицу, он скрывается с места происшествия. По утверждению присутствовавших при этом женщин, один из парней был вооружен ножом.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что видео снято 14 июня на территории "Алтын Орды" в Карасайском районе.

"Распространяемое в соцсетях видео конфликта двух мужчин было изучено и принято во внимание. Официального заявления по указанному факту в полицию не поступало. Также не зарегистрировано каких-либо обращений в лечебные учреждения.

Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен один из участников инцидента. Им оказался 28-летний уроженец Жамбылской области. Поисковые работы пока продолжаются", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Здесь заверили, что действиям обоих фигурантов будет дана правовая оценка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974198-zapodozrili-v-krazhe-potasovku-na-rynke-altyn-orda-snyali-na-video/