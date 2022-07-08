Полиция Японии сообщила, что после покушения экс-премьер Абэ был в сознании

Синдзо Абэ во время выступления перед покушением. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

По данным японской полиции, бывший премьер-министр страны Синдзо Абэ после покушения находился в сознании и откликался на речь, передает РИА Новости со ссылкой на NHK.

На экс-премьера Японии сегодня, 8 июля, было совершено покушение, он получил ранение.

Как сообщила полиция, после ранения Абэ был в сознании, но в процессе госпитализации в больницу его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких".

По словам очевидцев, были произведены два выстрела, после второго экс-премьер Японии упал.

"Бывший премьер просто произносил речь, когда сзади него появился мужчина. Первый выстрел раздался громким хлопком, но политик продолжал стоять. Однако, как произошел второй выстрел, он потерял сознание", – рассказала женщина, которая была на месте происшествия.

По ее словам, нападавший после инцидента даже не пытался скрыться. Он стоял на месте с оружием, после его сбили стоящие рядом люди.

Ранее было опубликовано видео покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977542-politsiya-yaponii-soobschila-chto-posle-pokusheniya-eks-premer-abe-byl-v-soznanii/