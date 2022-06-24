Приговор вынесли троим руководителям финпирамиды в Актобе (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Актобе суд признал виновными троих руководителей и организаторов финансовой пирамиды ТОО GOLD Company LTD. Они получили разные сроки – от 6 до 12 лет лишения свободы, сообщается на сайте телеканала КТК.

По данному делу было зарегистрировано более 10 тыс. потерпевших. Отмечается, что в общей сложности они отдали создателям финпирамиды GOLD 10 миллиардов тенге.

Как отмечает телеканал, люди вкладывали деньги в пирамиду семьями. При этом минимальная сумма взноса составляла 300 тысяч тенге. Через несколько месяцев вкладчикам обещали удвоить и даже утроить ее.

В феврале 2020 года полиция объявила руководителей компании ТОО GOLD Company LTD в розыск и опечатала их офис, но люди отказывались в это верить.

"Я возмущен, что закрыли, что не дают работать, чтобы простые люди богатели. Потому что, наверное, кому-то невыгодно, когда простые люди богатеют. Понимаете? Может, у них нет ни бизнеса. Вот многие просто дома сидят. Они с детьми сидят, правильно? Они могут просто сюда положить деньги и богатеть", – говорит один из вкладчиков.

Но полицейские выяснили, что все не так просто. Стражи порядка попыталась задержать троих вероятных руководителей компании. Двое из них – граждане России – пытались бежать, а третий – житель Актобе – находился в это время в Жанаозене. Его арестовали сразу, но позже в тюрьме оказалась все трое.

Судебный процесс над тремя подозреваемыми длился почти год. Вчера суд вынес свое решение.

"Гражданину Л. назначено 12 лет, М. – девять лет, К. – шесть лет лишения свободы. Также всем подсудимым назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на семь лет. Гражданские иски потерпевших удовлетворены", – сообщила пресс-секретарь Актюбинского областного суда Гульжанар Отарбаева.

Также отмечается, что у осужденных остается право обжаловать приговор.

Тем не менее большую часть денег аферисты все-таки вернули обманутым вкладчикам – на сегодня им осталось выплатить 2,5 миллиарда тенге.

Источник: КТК

Также напомним, на этой неделе стало известно о том, что в Караганде пресечен факт создания очередной финансовой пирамиды, организатор которой в WhatsApp основала группы для привлечения граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975471-prigovor-vynesli-troim-rukovoditelyam-finpiramidy-v-aktobe-video/