Организаторам финансовой пирамиды Gold огласили приговор в Актобе

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Оглашен приговор организаторам финансовой пирамиды Gold. Трое обвиняемых признаны виновными и осуждены на различные сроки лишения свободы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на уголовный суд №2 города Актобе.

Три человека предстали перед судом по ст.262 ч.1 (Создание организованной группы или преступной организации, а равно руководство ею или структурным подразделением преступной организации), ст.217 ч.3 п.1,2 (Создание и руководство финансовой пирамидой) и ст.262 ч.2 (Участие в организованной группе или преступной организации) УК РК.

"Судом установлено, что подсудимый и другое лицо создали организованную преступную группу и привлекли уроженцев РФ и РК, в том числе двух человек, для создания финансовой пирамиды в городах Актобе, Шымкент, Атырау, Актау и Жанаозен", - рассказали в суде.

В Gold Сompany LTD вкладчикам рассказывали, что инвестируют деньги в канадскую компанию и обещали большую прибыль.

На деле никакой хозяйственной деятельности не велось, организаторы просто получали деньги от доверчивых граждан, часть из них направляли на выплату процентов по так называемым партнерским соглашениям, остальное присваивали.

С декабря 2019 года по февраль 2020 года они собрали с вкладчиков 10 млрд 45 млн тенге.

"Общая сумма невыплаченных потерпевшим денежных средств составила 2,4 млрд тенге", - отметили в суде.

Одного обвиняемого, занимавшего особо активную роль в совершении преступления, суд приговорил к 12 годам лишения свободы. Еще двоих отправили за решетку на 9 и 6,5 лет соответственно.

Также судом учтено, что один из троих подсудимых после закрытия пирамиды не скрывался от вкладчиков и принял меры к добровольному возврату денег. Он и получил самое минимальное наказание по сравнению с двумя подельниками.

Напомним, в Актобе финансовую пирамиду Gold выявили зимой 2020 года еще до скандала, связанного с нашумевшими ломбардами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975315-organizatoram-finansovoy-piramidy-gold-oglasili-prigovor-v-aktobe/