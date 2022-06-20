Обещали 70% от суммы вклада за 4-5 дней: очередную финпирамиду выявили в Караганде

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Караганде пресечен факт создания очередной финансовой пирамиды, организатор которой в WhatsApp основала группы для привлечения граждан. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

"Преступная схема заключалась в привлечении участников по двум позициям.

Первое - в привлечении инвестиций от граждан на срок от 4 до 5 дней с обещанием выплат вознаграждений в размере 70% от суммы вклада за счет привлечения новых участников.

Второе - в привлечении инвестиций от граждан по позициям "Cтандарт", "Vip" и "Premium" в сумме от 150 тыс. тенге до 10 млн тенге", - сообщили в ведомстве.

В АФМ добавили, что в данном случае фактически не осуществлялось предпринимательской деятельности. Вклады принимали через мобильный банкинг.

В настоящее время начато досудебное расследование. Вина в создании финансовой пирамиды признана полностью. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что организатора финансовой пирамиды задержали в Карагандинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974808-obeschali-70-ot-summy-vklada-za-4-5-dney-ocherednuyu-finpiramidu-vyyavili-v-karagande/