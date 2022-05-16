Адвокат заявил о реальной возможности возвращения Акжаркын Турлыбай в Казахстан

Акжаркын Турлыбай. Фото: Facebook/Сункар Нурмаганбетов

Адвокат Сункар Нурмагамбетов на своей странице в Facebook рассказал о возможности возвращения в Казахстан Акжаркын Турлыбай, которая отбывает пожизненный срок в Китае.

Юрист напомним, что в 2014 году в Гуанчжоу была задержана казахстанка Акжаркын Турлыбай. Помимо этого в том же году в Хошимине власти КНР задержали россиянку Марию Дапирку.

Обе девушки были признаны жертвами нигерийской наркогруппировки, они осуждены и отбывают пожизненные сроки.

Адвокат заявил, что Акжаркын может вернуться в Казахстан.

"Относительно Акжаркын Турлыбай ждем скорейшей передачи в Казахстан", - написал Сункар.

Юрист считает, что реальная возможность вернуться на родину у осужденных девушек все же есть.

Напомним, что Акжаркын Турлыбай была задержана в Китае в марте 2014 года. В июне 2015 года казахстанку приговорили к пожизненному заключению за контрабанду наркотиков.

Сейчас Акжаркын отбывает наказание на территории КНР. Она на регулярной основе созванивается с семьей, получает и отправляет письма. Имеет возможность делать покупки, пишет ее адвокат.

Родные девушки, ее адвокат, а также казахстанские власти неоднократно пытались добиться ее экстрадиции на родину. Этот вопрос поднимал и президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с членом политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, а в 2019 году во время своего визита в Пекин Токаев призвал руководство КНР проявить гуманизм в отношении осужденной девушки и посодействовать ее возвращению на родину.

Ранее в Генпрокуратуре Казахстана объяснили, какие правовые нюансы затрудняют передачу Акжаркын Турлыбай китайской стороной Казахстану.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969447-advokat-zayavil-o-realnoy-vozmozhnosti-vozvrascheniya-akzharkyn-turlybay-v-kazahstan/