Арест продлили директору "Алматы спецтехпаркинг сервис"

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Следственный суд Алматы продлил срок содержания под стражей директора ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Марата Принбекова, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу алматинского горсуда.

"Постановлением следственного суда Алматы 14 июня 2022 года удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении подозреваемого до 3 месяцев", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что постановление еще не вступило в законную силу.

Напомним, что директор ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Марат Принбеков был арестован на два месяца в апреле текущего года.

До этого стало известно о том, что директор компании AlanParking Мухтар Базарбаев тоже был арестован в Алматы. Компании курируют платные парковки в южной столице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975025-arest-prodlili-direktoru-almaty-spetstehparking-servis/