Отравление 91 человека в заведении в Нур-Султане: полиция завела уголовное дело

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По факту отравления 91 человека в одном из столичных заведений Нур-Султана, где астанчане заказывали доставку еду, после чего попали в больницу, заведено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции столицы.

Как сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана, по данному факту проводится досудебное расследование по статье 304 УК РК "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов".

В случае отравления людей наказание по ней предусматривает штраф до 2000 МРП (6 млн тенге - прим.ред.), исправительные или общественные работы либо ограничение свободы до 2-х лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до 3-х лет или бессрочно.

Напомним, что из 91 отравившегося человека в заведении Нур-Султана оказалось 20 детей. Большинство из них заказывали суши.

Медики объясняли, что пациенты поступают не сразу, потому что инфекция может проявиться и через неделю.

Ранее сообщалось, что ДСЭК проведет внеплановую проверку в заведении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974565-otravlenie-91-cheloveka-v-zavedenii-v-nur-sultane-politsiya-zavela-ugolovnoe-delo/