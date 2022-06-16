Массовое отравление в Нур-Султане: количество пострадавших выросло до 91 человека

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Количество пострадавших от отравления в одном из заведений в Нур-Султане выросло до 91 человека, 20 из них - дети, сообщается на сайте телеканала КТК.

Медики отмечают, что пациенты поступают не сразу, так как инфекция может проявиться в организме даже спустя неделю.

Всего в больнице остается 45 человек. Все они перекусывали или заказывали доставку еды в одном месте, отметили корреспонденты.

По информации журналистов, осмотр показал, что в заведении нарушали процесс приготовления еды и хранение продуктов. Санврачи ожидают окончательных анализов на наличие инфекций. Хозяину грозит штраф до 6 миллионов тенге и даже закрытие точки.

Тем временем, полиция завела уголовное дело. Отмечается, чтобы инициировать проверку, достаточно трех обращений, но уже в понедельник медики заявили о 54 взрослых и 10 детях.

Также появилась информация о состоянии пациентов.

"Состояние больных средней степени тяжести расценивается. В основном заболевание связывают с употреблением суши 9-го, 10-го числа. Пятнадцать человек были обследованы на носительство кишечных инфекций. На сегодняшний день пока еще результатов нет. Там же были отобраны смывы, отобрана пищевая продукция, сырая и готовая продукция и вот обследованы сотрудники", - прокомментировала замруководителя департамента санэпидконтроля города Нур-Султана Жанна Пралиева.

Источник: сайт телеканала КТК.

Напомним, что 9 и 10 июня в территориальные Управления ДСЭК Нур-Султана поступили экстренные сообщения из лечебных организаций о регистрации пищевых отравлений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974286-massovoe-otravlenie-v-nur-sultane-kolichestvo-postradavshih-vyroslo-do-91-cheloveka/