64 человека отравились после посещения одного из общепитов в Нур-Султане

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В столице зарегистрировали массовое отравление посетителей одного из общепитов. В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана начали внеплановую проверку заведения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

9 и 10 июня в территориальные Управления ДСЭК Нур-Султана поступили экстренные сообщения из лечебных организаций о регистрации пищевых отравлений.

Отмечается, что все больные связывали свое заболевание с употреблением пищи в одном из заведений общественного питания столицы.

"По случаю регистрации массового пищевого отравления Управлением санитарно-эпидемиологического контроля района Байконыр направлена информация в Управление полиции района Байконыр.

На основании поступившей информации Управлением полиции начато досудебное расследование и принято к производству уголовное дело досудебного расследования по статье 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов – прим. ред.)", – сообщили представители ДСЭК.

Также 10 июня 2022 года в рамках уголовного дела сотрудники Управления района Байконыр начали внеплановую проверку объекта общественного питания.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

несоответствие заявленной проектной мощности объекта фактической;

весь технологический процесс ведется в одном помещении кухни, не предусмотрено цеховое деление (деление на участки);

не соблюдается поточность технологических процессов;

не соблюдаются требования к маркировке, использованию и хранению разделочного инвентаря;

при хранении готовой пищевой продукции и продовольственного сырья не соблюдаются принцип товарного соседства;

не ведется журнал осмотра персонала на наличие гнойничковых и инфекционных заболеваний.

"В ходе проверки были отобраны смывы, пробы сырья и готовой продукции на лабораторные исследования. На носительство патогенной микрофлоры обследованы 15 сотрудников предприятия. Результаты в работе", – добавили в пресс-службе ведомства.

По данным ДСЭК Нур-Султана, на сегодняшний день за медпомощью обратилось 64 больных, 52 из которых были госпитализированы, а еще 12 получают амбулаторное лечение.

Внеплановая проверка и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

"Во избежание пищевых отравлений и неинфекционных заболеваний Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана настоятельно рекомендует населению не приобретать у недобросовестных предпринимателей и юридических лиц пищевую продукцию и готовые блюда по рекламным буклетам с услугами доставки, и, соответственно, не употреблять ее", – предупредили специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973880-64-cheloveka-otravilis-posle-posescheniya-odnogo-iz-obschepitov-v-nur-sultane/