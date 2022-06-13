64 человека отравились после посещения одного из общепитов в Нур-Султане
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В столице зарегистрировали массовое отравление посетителей одного из общепитов. В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана начали внеплановую проверку заведения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
9 и 10 июня в территориальные Управления ДСЭК Нур-Султана поступили экстренные сообщения из лечебных организаций о регистрации пищевых отравлений.
Отмечается, что все больные связывали свое заболевание с употреблением пищи в одном из заведений общественного питания столицы.
"По случаю регистрации массового пищевого отравления Управлением санитарно-эпидемиологического контроля района Байконыр направлена информация в Управление полиции района Байконыр.
На основании поступившей информации Управлением полиции начато досудебное расследование и принято к производству уголовное дело досудебного расследования по статье 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов – прим. ред.)", – сообщили представители ДСЭК.
Также 10 июня 2022 года в рамках уголовного дела сотрудники Управления района Байконыр начали внеплановую проверку объекта общественного питания.
В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
- несоответствие заявленной проектной мощности объекта фактической;
- весь технологический процесс ведется в одном помещении кухни, не предусмотрено цеховое деление (деление на участки);
- не соблюдается поточность технологических процессов;
- не соблюдаются требования к маркировке, использованию и хранению разделочного инвентаря;
- при хранении готовой пищевой продукции и продовольственного сырья не соблюдаются принцип товарного соседства;
- не ведется журнал осмотра персонала на наличие гнойничковых и инфекционных заболеваний.
"В ходе проверки были отобраны смывы, пробы сырья и готовой продукции на лабораторные исследования. На носительство патогенной микрофлоры обследованы 15 сотрудников предприятия. Результаты в работе", – добавили в пресс-службе ведомства.
По данным ДСЭК Нур-Султана, на сегодняшний день за медпомощью обратилось 64 больных, 52 из которых были госпитализированы, а еще 12 получают амбулаторное лечение.
Внеплановая проверка и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
"Во избежание пищевых отравлений и неинфекционных заболеваний Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана настоятельно рекомендует населению не приобретать у недобросовестных предпринимателей и юридических лиц пищевую продукцию и готовые блюда по рекламным буклетам с услугами доставки, и, соответственно, не употреблять ее", – предупредили специалисты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973880-64-cheloveka-otravilis-posle-posescheniya-odnogo-iz-obschepitov-v-nur-sultane/