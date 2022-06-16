Обманутые вкладчики финпирамиды возмутились ходом расследования в Алматы

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Вкладчики финпирамиды L-Capital выразили недовольство из-за того, что задержанных год назад руководителей компании отпустили под подписку о невыезде. Жители города обратились в Генпрокуратуру.

Вкладчики компании L-Capital обратились в прокуратуру, требуя восстановить справедливость, передает телеканал "Хабар 24".

Отмечается, что некоторые граждане еще с 2017 года вкладывали деньги в приобретение ценных бумаг и накопление дивидендов. Однако многие уже долгое время не могут не только получить свою прибыль, но даже вернуть вложенные суммы.

По текущим подсчетам, компания обманула 15 тысяч вкладчиков.

"Главный аргумент у них был, что якобы компания является финансово очень устойчивой на рынке, существует более 10 лет. Мы, вкладывая свои деньги туда, якобы приобретали акции. Так как они сотрудничают с более чем 16 предприятиями, как они объясняли, вовлекая нас туда этим, что они работают под лицензией Народного банка", – рассказала одна из обманутых вкладчиков.

Потерпевшие сейчас обеспокоены тем, что руководство компании находится на свободе – их отпустили под подписку о невыезде. Теперь доверчивые граждане опасаются, что мошенники могут скрыться.

Как отмечает телеканал, по словам вкладчиков, обращения в прокуратуру города Алматы не возымели должного действия, а потому они обратились в Генеральную прокуратуру.

Официальные заявления подали 1400 человек. Сумма причиненного им ущерба – около 9 миллиардов тенге.

"Следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры расследуется уголовное дело в отношении компании L-Capital по двум статьям Уголовного кодекса. Это мошенничество, совершенное в особо крупном размере, создание и руководство финансовой пирамидой.

В настоящее время подозреваемыми по делу признаны 12 человек. Досудебное расследование продолжается", – сообщил помощник прокурора города Алматы Бауыржан Тулендинов.

Тем не менее, финансовых пирамид в Казахстане множество и обманутых вкладчиков в десятки раз больше.

Только в Алматы на инвесткомпании Astex.kz и Mudarabah Capital, которые присвоили 5 миллиардов тенге, пожаловались 162 человека. По этому делу задержаны 14 человек.

Еще 220 жителей мегаполиса заявили на финансовую компанию QNET.

"На сегодняшний день лично ко мне в фонд обратились 96 тысяч человек. Официальное обращение было. Мы их поделили по группам. Среди них очень много социально уязвимых: инвалиды, многодетные, матери-одиночки и люди безработные в основном оказались", – объяснила руководитель общественного фонда "Социальный дом Rahym" Бибинур Ширалиева

По словам экспертов, официальные финансовые институты не предлагают заоблачных прибылей. Их ставка вознаграждения по депозитам не превышает 13 процентов годовых. От ценных бумаг максимальная прибыль составляет не более 20 процентов в год, а дивиденды или сам вклад всегда можно снять по первому требованию.

Ранее сообщалось, что вкладчики компании L-Capital собирались под окнами прокуратуры города Алматы, требуя, чтоб на их проблему обратили внимание.

Напомним, что вчера, 15 июня, депутаты мажилиса поддержали поправки, усиливающие ответственность за создание финансовых пирамид в Казахстане. Наказание предложили ужесточить до 12 лет колонии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974290-obmanutye-vkladchiki-finpiramidy-vozmutilis-hodom-rassledovaniya-v-almaty/