Ущерб 7 млрд: обманутые вкладчики собрались перед прокуратурой Алматы

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Клиенты компании L-Capital собрались под окнами прокуратуры города Алматы с требованием вернуть деньги, которые отдали финансовой организации под проценты, сообщается на сайте телеканала КТК.

Больше 30 вкладчиков данной компании настойчиво требовали встречи со следователями. Чтобы на них обратили внимание, пришедшие достали плакаты и подняли шум.

Собравшиеся рассказали, что им предлагали вложиться в крупное производство, обещали высокие дивиденды, но в итоге все они остались ни с чем.

"Вступая в их организацию, мы покупаем акции. Акции – это ключевое слово, потому что вроде как бы уже не пирамида. Они сразу рассказали, что у них чуть ли не 16 организаций, акционерами которых они являются. То есть они имеют акции от этих организаций. Эти акции они продают нам, клиентам L-Capital. С чего мы получаем свои дивиденды. Но получилось, что это все обман", – рассказала Наталья Игнатьева.

По информации вкладчиков, финорганизация работала в разных городах – находили потенциальных клиентов и предлагали им инвестировать деньги в доходное производство и обещали от 15 до 20% прибыли в год.

По информации корреспондентов, одним из предприятий, чье имя использовала для своей рекламы компания L-Capital, была птицефабрика. Однако ее представители заявляют, что сами являются пострадавшими.

"В рамках следствия нам стало известно, что доброе имя нашей компании использовали для привлечения денежных вкладов от физических лиц. Дело в том, что в 2017 году была заключена одна сделка, в рамках которой доверенное лицо моего учредителя переписало 20% доли уставного капитала птицефабрики на АО L-Capital. Мы считаем данную сделку незаконной, сейчас данная сделка у нас оспаривается в судебном порядке", – заявил представитель птицефабрики Аса DAMU Алмаз Отебаев.

Как отметили корреспонденты, в Алматы прибыла комиссия из Генпрокуратуры. Вместе с алматинскими коллегами ее представители принимают вкладчиков и разъясняют ситуацию каждому индивидуально.

"По уголовному делу в отношении руководства L-Capital проводится досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса – это мошенничество, совершенное в особо крупном размере неоднократно, а также создание и руководство финансовой пирамидой. Два этих уголовных дела объединены в одно производство. В настоящее время по делу признаны подозреваемыми 12 человек. Досудебное расследование продолжается", – пояснил помощник прокурора города Бауыржан Тулендинов.

Отмечается, что в настоящее время потерпевшими от действий компании признали 1349 человек, ущерб составляет 7 миллиардов тенге.

Семеро подозреваемых находятся под подпиской о невыезде, еще пятеро объявлены в международный розыск.

Источник: сайт телеканала КТК

Напомним, что уголовное дело по факту мошенничества было заведено еще зимой прошлого года. В феврале 2021 года был задержан основатель компании L-Capital.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973937-uscherb-7-mlrd-obmanutye-vkladchiki-sobralis-pered-prokuraturoy-almaty/