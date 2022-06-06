Иностранец пытался вывезти из Казахстана свыше 19 тыс. долларов наличными (фото)

Изъятые деньги. Фото: КГД МФ РК

Незадекларированные доллары пытался вывезти из Казахстана гражданин Таджикистана. Мужчина направлялся в Узбекистан, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КГД МФ РК

6 июня 2022 года на таможенном посту "Жибек Жолы" сотрудником ДГД по Туркестанской области в ходе таможенного досмотра ручной клади был задержан гражданин Таджикистана, направившийся в Узбекистан.

В ходе досмотра мужчины были выявлены незадекларированные денежные средства в сумме 19,5 тыс. долларов США.

По данному факту возбуждено административное дело.

Кроме того, 18 мая на таможенном посту "Атамекен" произошел похожий случай - сотрудники таможенного поста совместно с сотрудниками ПС КНБ РК при проведении контроля задержали гражданина РК, ехавшего в Узбекистан, у которого были выявлены денежные средства в сумме 10 тыс. долларов, 82 500 тенге и около 1,8 млн узбекских сумов.

По данному факту было возбуждено административное дело, материалы передали в суд.

Еще один аналогичный инцидент случился 20 мая на этом же таможенном посту. Тогда при проведении таможенного контроля был задержан гражданин России, следовавший в Узбекистан.

Изъятые деньги. Фото: КГД МФ РК

У него были выявлены 13,8 тыс. долларов и 88 тыс. тенге. По данному факту возбуждено административное дело, материал передан в Махтааральский суд.

Напомним, что в марте Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан". Тем самым он ограничил вывоз наличной инвалюты и золотых слитков из страны. Позже запрет Токаева на вывоз инвалюты объяснили в Нацбанке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972769-inostranets-pytalsya-vyvezti-iz-kazahstana-svyshe-19-tys-dollarov-nalichnymi-foto/