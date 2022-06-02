Заместителю акима Мангистау Галымжану Ниязову продлили срок ареста

Галымжан Ниязов. Фото: gov.kz

В Мангистауском областном суде сообщили, что срок домашнего ареста заместителю акима региона Галымжану Ниязову, подозреваемому в злоупотреблении должностными полномочиями, продлен до 24 июня, передает Lada.kz.

В акимате Мангистауской области изданию прокомментировали слухи о том, что госслужащий отстранен от работы.

"С 25 мая Галымжана Ниязова нет на работе, за дальнейшими комментариями обращайтесь в правоохранительные органы", - пояснили в ведомстве.

В областном суде сообщили, что чиновнику продлили срок домашнего ареста.

"Постановлением Специализированного следственного суда Актау мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении заместителя акима Мангистауской области Галымжана Ниязова продлена с 24 мая до 24 июня 2022 года", - рассказали в суде.

Напомним, информация о задержании госслужащего появилась в начале февраля текущего года. Его заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями, что повлекло тяжкие последствия. Сначала в отношении чиновника была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Позже стало известно, что его перевели под домашний арест. А в мае сообщалось, что он вышел на работу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972232-zamestitelyu-akima-mangistau-galymzhanu-niyazovu-prodlili-srok-aresta/