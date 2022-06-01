Антикор сделал заявление по "Нурболу с ксивой"

Задержанный Нурбол Каримов. Фото: t.me/antikornews

В Агентстве по противодействию коррупции сообщили о том, что скандально известный лже-сотрудник АПК Нурбол Каримов, известный в Сети как "Нурбол с ксивой", находится под стражей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Как указали в Антикоре, в соцсетях распространяется видео, где задержанный Антикоррупционной службой Нурбол Каримов якобы вышел в прямой эфир и транслировал задержание водителя, который на автомобиле грубо нарушал ПДД в Алматы.

При этом сам Каримов, по информации Антикора, с 20 мая с санкции суда содержится под стражей сроком на 2 месяца. В отношении него расследуется уголовное дело по факту мошеннических действий.

Кроме того, в ходе досудебного расследования установлен дополнительный факт подстрекательства к даче взятки должностным лицам в городе Алматы.

В АПК отметили, что Каримов, вероятно, мог совершать другие аналогичные преступления и ранее.

В случае наличия информации по схожим фактам, казахстанцев попросили обращаться в Антикоррупционную службу по указанным номерам: 1424; +7 (702) 320-70-20.

Нурбол Каримов оскандалился в прошлом году: молодой человек записал видео, на котором "решал вопросы" с полицией. На ролик тогда отреагировали в АПК.

Позже полицейские показали свою видеозапись разговора с "Нурболом с ксивой".

Спустя некоторое время молодой казахстанец записал видеообращение, в котором принес извинения перед согражданами за свои действия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972104-gde-seychas-nahoditsya-nurbol-s-ksivoy-rasskazali-v-antikore/