"Наиболее серьезные факты насилия были в Алматы": Генпрокуратура о январских событиях

Массовые протесты в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Представитель Генпрокуратуры на брифинге в СЦК заявил, что самые серьезные факты насилия и сопротивлений представителям власти были зафиксированы именно в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ

По информации замначальника 1-й Службы Генпрокуратуры Елдоса Килымжанова, погромы и акты терроризма во время январских событий кроме Алматы происходили в Шымкенте, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской и Кызылординской областях, а также в ВКО.

"Наиболее серьезные факты насилия, разрушений, сопротивлений представителям власти зафиксированы в Алматы.

Установлено, что 4 января с 6 до 8 часов вечера граждане собирались в двух крупных локациях: в западной части – возле спорткомплекса "Алматы-Арена", в восточной части – возле стадиона "Халык-Арена".

Данные места удобны с точки зрения логистики для пребывания граждан из отдельных районов Алматы и заезда из Алматинской области", – заявил он.

По данным Килымжанова, в девять вечера две организованные толпы выдвинулись в сторону акимата, двигаясь по крупным улицам, собирая еще людей и вооружаясь.

Представитель Генпрокуратуры отметил, что координация велась через мессенджеры WhatsApp и Telegram, где число участников групп превышало 5 000 человек. По его словам, погромщики целенаправленно шли на штурм акимата и резиденции президента, громили и поджигали здания и авто, нападали на полицию и военных.

"В результате погромов, поджогов зданий и вооруженных нападений по городу Алматы ущерб составил 98 млрд тенге, в том числе 1 592 субъектам бизнеса на сумму 92 млрд тенге.

Погибло 9 сотрудников силовых ведомств и 2 260 получили ранения. Перечисленные действия преступников по закону квалифицируются как акты терроризма", – сообщил Килымжанов.

Напомним, сегодня в Генеральной прокуратуре также сообщили, что более 300 граждан уже осуждены за участие в январских событиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972087-naibolee-sereznye-fakty-nasiliya-byli-v-almaty-genprokuratura-o-yanvarskih-sobytiyah/