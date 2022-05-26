Судья по делу Биртанова не будет отстранен

Судебное слушание по делу Биртанова и Абишева. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Судью Ибрагима Алькенова не отстранят от рассмотрения дела экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и экс-вице-министра Олжаса Абишева – такое решение вынес председатель суда Сарыаркинского района Нур-Султана после того, как адвокаты заявили Алькенову отвод, передает корреспондент NUR.KZ.

"Суд, выслушав мнения участников процесса об отводе судье, считает необходимым отклонить данный отвод, поскольку основания для него не имеется", - заявил председатель районного суда Абинур Карабаев.

Заявляя отвод, адвокаты сообщали, что судья Алькенов может быть заинтересованным лицом, поскольку он назначил сегодняшнее главное судебное разбирательство, несмотря на указание стороны защиты о том, что прокуратура так и не устранила нарушения в деле.

Судья Карабаев в своем решении с этим не согласился.

"Судья назначает главное судебное разбирательство, придя к выводу, что в ходе досудебного производства соблюдены все требования УПК по обеспечению прав участников процесса и отсутствуют иные обстоятельства, препятствующие рассмотрению дела в суде.

Поэтому назначение по делу главного судебного разбирательства не может быть основанием полагать, что судья прямо, косвенно или лично заинтересован в данном деле", - заявил Карабаев.

Напомним, сегодня мы рассказывали, почему адвокаты Биртанова объявили отвод судье.

Отметим, что экс-министр Биртанов и бывший вице-министр Абишев сегодня лично присутствуют в зале суда. Перед началом процесса Биртанов пообщался с прессой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971199-sudya-po-delu-birtanova-ne-budet-otstranen/