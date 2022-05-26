Адвокаты Биртанова попросили отстранить судью от рассмотрения дела

Судебное слушание по делу Биртанова и Абишева. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Сегодня в Нур-Султане началось главное судебное слушание по делу бывшего главы Минздрава Елжана Биртанова и бывшего вице-министра Олжаса Абишева – адвокаты экс-министра объявили отвод судье, передает корреспондент NUR.KZ.

Защитники Биртанова сегодня ходатайствовали об отводе одного из участников потерпевшей стороны из Минздрава, поскольку ранее он подписывал акт о том, что фигурирующая в деле платформа является рабочей – по мнению адвокатов, он может быть лишь свидетелем.

Также адвокаты экс-министра заявили отвод прокурорам – ранее они допустили нарушения, из-за чего дело возвращалось в Генпрокуратуру, а теперь принимают участие в главном судебном процессе.

Судья Ибрагим Алькенов отказал в удовлетворении обоих ходатайств – после чего адвокаты заявили отвод и самому судье.

"Суд объявляет перерыв – отвод будет рассматриваться другим судьей. В 14:30 продолжим судебное заседание", – сообщил в ответ Алькенов.

Суд вернул дело прокурору для устранения нарушений.

"Судебная коллегия подтвердила факт нарушения и обязала прокуратуру устранить нарушения путем перевода документов на английском, приобщить их к материалам, подвергнуть их оценке, и только после этого в стадии досудебного производства, а не судебного разбирательства, принять решение.

Решений может быть три – прекратить уголовное дело, продолжить уголовное преследование или приостановить производство по делу.

Судебная коллегия обязала Генпрокуратуру выполнить эти указания. Пункт 3 статьи 76 Конституции говорит, что постановление судов является обязательным на всей территории Казахстана. К сожалению, констатирую, что судья Алькенов отказался от исполнения данного требования Конституции.

Если коротко – это нарушение процедуры уголовного судопроизводства судом", – пояснил свое ходатайство журналистам адвокат Нурлан Бейсекеев.

Напомним, что сегодня Биртанов до начала суда пообщался с журналистами – экс-министр решил лично приехать на заседание притом, что оно также параллельно проходит онлайн.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971157-advokaty-birtanova-poprosili-otstranit-sudyu-ot-rassmotreniya-dela/