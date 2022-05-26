Мужчин осудили за групповое изнасилование пассажирки такси в Уральске

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Сегодня, 26 мая, вынесен приговор обвиняемым в групповом изнасиловании пассажирки такси. Мужчин отправили в колонию на 8 лет. Преступление было совершено в августе 2021 года в Уральске, передает "Уральская неделя".

Перед судом предстали двое жителей областного центра. Одному из них 31 год, другому - 29 лет. Оба женаты, имеют детей.

"Основываясь на безальтернативных требованиях закона, суд назначил максимально строгое наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет каждому. Местом отбывания наказания определено учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - сообщили в пресс-службе суда ЗКО.

Напомним, в августе прошлого года стало известно, что таксиста и его знакомого подозревают в изнасиловании пассажирки в Уральске. По словам потерпевшей, она вызвала такси через приложение inDriver. Приехала машина, в салоне которой сидели двое мужчин.

В какой-то момент водитель изменил маршрут и вывез ее за город. Там девушку изнасиловал пассажир. После чего ее отвезли в неизвестный дом, где над ней надругались уже двое мужчин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971172-muzhchin-osudili-za-gruppovoe-iznasilovanie-passazhirki-taksi-v-uralske/