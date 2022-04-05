Прокурор запросил 11 лет колонии для экс-замакима Атырауской области Нурлана Таубаева

Нурлан Таубаев. Фото: azh.kz

Завершилось судебное следствие по делу бывших первого заместителя акима Атырауской области Нурлана Таубаева и руководителя управления строительства Тимура Басарова, обвиняемых в покушении на получение взятки в особо крупном размере, передает "Ак Жайык".

По мнению прокурора Нуржана Жангереева, в разгар пандемии летом и осенью 2020 года Нурлан Таубаев в силу своего должностного положения занимался личным обогащением.

"Вместо того, чтобы активно включиться в организационный процесс по оказанию содействия в оздоровлении населения, он решил использовать данный период для личного обогащения, определив для себя денежный эквивалент приоритетом по объекту "Инфекционная больница", - заявил гособвинитель.

Он считает, что вина подсудимых полностью доказана.

"Учитывая их личности и поведение до и после совершения преступления, прихожу к выводу о назначении им наказания в виде лишения свободы, так как исправление подсудимых без изоляции от общества невозможно", - сказал Нуржан Жангереев.

Гособвинитель попросил суд назначить Таубаеву 11 лет лишения свободы, Басарову - 8 лет и 5 месяцев, а также обоих пожизненно лишить права занимать должности на госслужбе.

Напомним, информация о задержании первого заместителя акима Атырауской области и руководителя управления строительства появилась в сентябре 2020 года.

Борцы с коррупцией сообщили, что чиновников заподозрили в попытке получения взятки в сумме 185 млн тенге за оказание содействия в подписании акта приемки в эксплуатацию нового больничного комплекса в Кульсары.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963601-prokuror-zaprosil-11-let-kolonii-dlya-eks-zamakima-atyrauskoy-oblasti-nurlana-taubaeva/