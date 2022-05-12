В МОН прокомментировали информацию об изнасиловании ребенка в частной школе в Алматы

Есенгазы Имангалиев. Фото: Facebook / Есенгазы Имангалиев

Председатель Комитета по охране прав детей МОН РК Есенгазы Имангалиев и внештатный советник по правам детей Раиса Шер вылетели в Алматы для изучения обстоятельств дела об изнасиловании первоклассника в частной школе, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

В министерстве напомнили, что департамент полиции города проводит следственные мероприятия, назначена экспертиза для установления того, были ли совершены насильственные действия.

"Мы держим на особом контроле эту ситуацию. Сегодня для принятия профилактических мер зарегистрируем проверку в частной организации образования. Также навестим семью школьника и окажем необходимую помощь. Ребенку будет оказана и психологическая помощь.

Дальнейшие меры будут приниматься в зависимости от итогов следственных мероприятий. Необходимо дождаться результатов экспертизы. Мы держим связь с правоохранительными органами", - отметил председатель Комитета по охране прав детей Есенгазы Имангалиев.

Напомним, ранее правозащитница Дина Тансари сообщила, что в одной из частных школ Алматы несколько старшеклассников изнасиловали первоклассника. Позже отец мальчика рассказал подробности произошедшего. По его словам, насилие над его сыном продолжалось несколько месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968973-v-mon-prokommentirovali-informatsiyu-ob-iznasilovanii-rebenka-v-chastnoy-shkole-v-almaty/