Отец первоклассника заявил, что его сына насиловали в частной школе в Алматы

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Правозащитница Дина Тансари опубликовала на своей официальной странице в Facebook пост, где рассказала о том, что в одной из частных школ города Алматы первоклассника изнасиловали несколько старшеклассников. В полиции прокомментировали информацию, передает корреспондент NUR.KZ.

"Город Алматы, частная школа, в классе по 12 детей, три семиклассника несколько дней забирают мальчика первоклашку и насилуют в туалете, во время уроков! Учительница отпускала ребенка и не видела в этом ничего ужасного!" – написала Тансари.

Она отметила, что о происшествии узнал отец ребенка две недели назад. Сейчас пострадавший находится дома под наблюдением врачей и психологов.

Правозащитница обратилась к Генеральной прокуратуре, попросив сотрудников ведомства взять на контроль это дело.

"Просим всех предполагаемых малолетних насильников проверить на судмедэкспертизе, на предмет насилия. Провести психологические экспертизы со всеми участниками, убедиться, что сами насильники не подвергались насилию со стороны старших", – отметила она.

Дина Тансари попросила привлечь к ответственности родителей виновных, педагогов и директора школы. Она добавила, что необходимо возместить моральный и материальный ущерб семье пострадавшего.

Замначальника алматинской полиции Рустам Абдрахманов в своем официальном Telegram-канале сообщил, что отец мальчика обратился с заявлением 21 апреля.

Он отметил, что в этот же день заявление мужчины было зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по статье 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера".

"В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых по делу будет принято законное процессуальное решение", - написал Абдрахманов.

Отмечается, что по уголовному делу назначен процессуальный прокурор, осуществляющий надзор за ходом следствия.

"Расследование будет проведено при строгом соблюдении принципов всесторонности, полноты и объективности. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в Департаменте полиции города Алматы", - добавил полицейский.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968886-otets-pervoklassnika-zayavil-chto-ego-syna-nasilovali-v-chastnoy-shkole-v-almaty/