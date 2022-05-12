Заявивший об изнасиловании сына в частной школе алматинец рассказал подробности дела

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Алматинец Мустафа (имя изменено - прим. ред.), заявивший об изнасиловании сына-первоклассника тремя старшеклассниками в частной школе, рассказал подробности дела. По его словам, насилие над ребенком продолжалось несколько месяцев, передает корреспондент NUR.KZ.

"После нового года сын пришел домой с гематомой на голове, моя сестра была дома и сообщила мне об этом. Я сразу позвонил учительнице. Начал спрашивать сына, он сказал, что двое мальчиков напали на него и ударили. Учительница обещала разобраться в понедельник, так как была пятница. Но в понедельник она сказала, что ей некогда. Я приехал в школу, зашел к директору. Она подняла крик, мол, я хочу опозорить ее школу", - говорит папа ребенка.

Он вспоминает, что в тот вечер начал купать сына и заметил еще и шишку на ноге. Сын рассказал, что старшеклассник наступил на ногу.

"На следующий день сын пришел в трико, я увидел, что оно грязное, начал стирать штаны. Сын сказал, что это краска, но она отмылась, и я решил, что это не краска. Начал расспрашивать ребенка, и тогда сын стал рассказывать, что после нового года двое мальчиков вот так сделали в туалете. Один держал руки и закрыл глаза. Так, по словам сына, 10-12 раз делали. Я следователю это говорил, что был другой еще мальчик, но очную ставку только с одним сделали", - говорит Мустафа.

Сейчас отец первоклассника хочет, чтобы привлекли к ответственности не только виновников, но и их родителей. К тому же, он уверяет, что один из старшеклассников приносил с собой нож в школу и угрожал им.

Пострадавший ребенок сейчас находится дома. Обследование проктолога показало наличие трещин. После долгого сидения у мальчика появляется кровь, говорит мужчина.

Мустафа отмечает, что воспитывает ребенка один. За обучение сына в частной школе он платит 135 тыс. тенге.

В самой школе комментарии не дают. Выйти на встречу с журналистами руководство школы отказалось. Охранник уверяет, что ни директора, ни завуча в учебном заведении нет.

Напомним, ранее сообщалось, что правозащитница Дина Тансари опубликовала пост, в котором рассказала, что в одной из частных школ Алматы первоклассника изнасиловали несколько старшеклассников.

В полиции Алматы сообщили, что по данному факту начали досудебное расследование по статье 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968961-zayavivshiy-ob-iznasilovanii-syna-v-chastnoy-shkole-almatinets-rasskazal-podrobnosti-dela/