Обвиняемый сбежал из СИЗО в Шымкенте

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11 мая обвиняемый в совершении кражи из нефтегазопровода совершил побег из следственного изолятора в Шымкенте. В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию следственно-арестованного, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по Шымкенту и Туркестанской области.

"По данному факту департаментом полиции Шымкента проводится досудебное расследование по статье 426 УК РК (Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи)", - сообщили в ведомстве.

Осуществляются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание следственно-арестованного.

"В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РК подробности расследования и иные сведения не подлежат разглашению", - добавили в ДУИС.

Для выяснения причин и обстоятельств происшествия назначена служебная проверка.

Напомним, в феврале 2021 года осужденный сбежал из следственного изолятора в Алматы. Задержали его почти спустя две недели в Актобе. Ряд сотрудников учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968862-obvinyaemyy-sbezhal-iz-sizo-v-shymkente/