Дело Елжана Биртанова снова поступило в суд

Елжан Биртанов на онлайн-заседании суда. Скриншот: NUR.KZ

Дело экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева снова поступило в столичный суд. Предварительное слушание состоится 11 мая, передает корреспондент NUR.KZ.

"Уголовное дело в отношении Биртанова Е. А., Абишева О. А. принято к производству районного суда №2 Сарыаркинского района. Предварительное слушание по уголовному делу назначено на 11 мая 2022 года, 10:00", – сообщили в пресс-службе суда Нур-Султана.

Слушание снова пройдет в онлайн-режиме, как и ранее.

Напомним, что в марте суд вернул в Генпрокуратуру дело Биртанова для устранения нарушений. Генпрокуратура не согласилась с решением суда и подала апелляцию, однако она была отклонена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968148-delo-elzhana-birtanova-snova-postupilo-v-sud/