Апелляционный суд вынес решение в пользу Биртанова и его адвокатов

Елжан Биртанов на онлайн-заседании суда. Кадр из видео: NUR.KZ

Апелляционный суд в Нур-Султане вынес решение по делу экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова в связи с ходатайством Генпрокуратуры. Ведомство не согласилось с ранним решением суда, вынесенным в конце января, о возвращении дела Биртанова назад в прокуратуру из-за нарушения норм УПК, передает корреспондент NUR.KZ.

Первая часть заседания состоялась в столице вчера – прокурор заявил, что решение о возвращении дела Биртанова и экс-вице-министра Абишева в прокуратуру было принято вопреки нормативам Верховного суда.

Сегодня заседание продолжилось – судья апелляционного суда огласил решение.

Суд не нашел оснований для отмены предыдущего решения – постановление районного суда Нур-Султана о возврате дела в отношении Биртанова и Абишева прокурору суд оставил без изменения.

"Судебная коллегия постановила: постановление районного суда №2 Сарыаркинского района Нур-Султана от 28 января 2022 года о возврате дела прокурору в порядке статьи 329 УПК в отношении Елжана Биртанова и Олжаса Абишева оставить без изменений", – заявил судья.

Таким образом, дело, как ранее и просила защита Биртанова, отправится в прокуратуру "для устранения существенных нарушений УПК".

Ходатайство прокурора и иные озвученные в ходе заседания частные жалобы защитников суд также оставил без удовлетворения.

Также судебная коллегия не согласилась с доводами защитников касательно необоснованности отказа изменения меры пресечения Биртанова и незаконности его продления.

Напомним, что защита Биртанова и сам Биртанов заявляли на суде о грубых процессуальных правонарушениях следственных органов и Генпрокуратуры, из-за чего 28 января суд вернул уголовное дело в прокуратуру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961549-apellyatsionnyy-sud-vynes-reshenie-v-polzu-birtanova-i-ego-advokatov/