"Меня заказал криминальный авторитет": сына экс-главы сельхозуправления осудили в ЗКО

Ерболат Онгарбек. Кадр из видео: телеканал "Астана"

В Уральске вынесли приговор бывшему заместителю директора "Аграрной кредитной корпорации" по Западно-Казахстанской области Ерболату Онгарбеку. Его признали виновным в хищении более 600 млн тенге, выделенных по госпрограммам. На скамье подсудимых оказались еще семь человек, передает телеканал "Астана".

В суде рассматривали 14 эпизодов незаконной выдачи кредитов. На скамье подсудимых оказались экс-заместитель директора "Аграрной кредитной корпорации" по ЗКО и еще семь человек.

Ерболат Онгарбек обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении вверенного имущества в особо крупном размере. Он приговорен к 9 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Еще трое получили от 5 до 7 лет колонии, а четверых освободили от ответственности в связи с истечением срока давности. С таким раскладом осужденный не согласен.

"В восьми эпизодах я не работал, мне шьют. Меня заказал криминальный авторитет. Я могу дать стенограмму. Вот эти все люди, которые освобождены за истечением срока давности, это все его ребята. Все они судимые за особо тяжкие преступления, я их не кредитовал", - заявил Ерболат Онгарбек.

Речь идет о кредитовании по госпрограммам: "Сыбага", "Алтын Асык", "Экономика простых вещей" и "Агробизнес".

В суде доказано, что сначала бывший заместитель директора "Аграрной кредитной корпорации" по ЗКО был посредником в получении займов. Потом брал деньги для себя, действуя через подставных лиц.

В качестве залога предоставлял невостребованные склады или технику своих родственников. Общая сумма ущерба для государства составила 626 млн тенге.

Напомним, Ерболат Онгарбек - сын бывшего руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Марата Унгарбекова, который возглавлял ведомство с 2014 по 2017 годы. Однако позже был уволен в связи с обвинениями в коррупции.

Ранее стало известно, что по делу бывшего заместителя директора "Аграрной кредитной корпорации" начался суд. Также сообщалось, что один из участников данного процесса проиграл в казино 10 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967535-menya-zakazal-kriminalnyy-avtoritet-syna-eks-glavy-selhozupravleniya-osudili-v-zko/