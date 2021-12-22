10 млн тенге проиграл в казино один из участников суда над сыном экс-чиновника из ЗКО

Ерболат Онгарбек. Кадр из видео: 24.kz

В Уральске проходит суд по делу бывшего заместителя директора филиала "Аграрной кредитной корпорации" по Западно-Казахстанской области Ерболата Онгарбека, обвиняемого в хищениях более полумиллиарда тенге. Выяснилось, что один из главных свидетелей проиграл в онлайн-казино 10 миллионов тенге. Другой же отказался от своих показаний, данных во время следствия, передает "Уральская неделя".

В качестве свидетеля был допрошен Мейрамбек Мамбетьяров. Он пояснил, что учился вместе с Ерболатом Онгарбеком и является руководителем крестьянского хозяйства.

На его вызове в суд настояла защита, чтобы указать на то, что один из главных свидетелей обвинения Асылбек Абугалиев был должен Ерболату Онгарбеку крупную сумму денег, которую проиграл и не смог вернуть.

Адвокат поинтересовался у свидетеля, знаком ли ему человек по имени Асылбек Абугалиев. Тот ответил, что фамилию не знает, но часто видел рядом с Онгарбеком человека по имени Асылбек.

Как пояснил Мейрамбек Мамбетьяров, однажды он пришел к Ерболату домой и увидел там Асылбека, который рассказал, что проиграл в онлайн-казино 10 миллионов тенге. Показывал приложение в телефоне, плакал, просил прощения, что не может вернуть долг, затем что-то шептал Онгарбеку на ухо.

Судья поинтересовался, какое это отношение имеет к рассматриваемому делу. Адвокат Тамара Сарсенова ответила, что во время следствия один из главных свидетелей обвинения Абугалиев показал, что займов он не имел, а эта история доказывает обратное.

Затем стали допрашивать еще одного свидетеля защиты Ердаулета Туремурата, который в 2019 году работал водителем у Ерболата Онгарбека.

Во время следствия жительница Актау Хазира Хабирова дала показания, что через него передавала Ерболату Онгарбеку 13 млн тенге. А сам он рассказал, что был свидетелем того, как его родственник передавал через него 1,8 млн тенге Онгарбеку.

Но в суде Ердаулет Туремурат отрекся от своих слов и заявил, что такого не говорил.

Напомним, ранее сообщалось, что начался процесс по делу о крупном хищении бюджетных средств, предназначенных для кредитования крестьянских хозяйств.

На скамье подсудимых оказались семь человек, среди которых бывший заместитель руководителя западноказахстанского филиала АО "Аграрная кредитная корпорация" Ерболат Онгарбек.

Обвинения предъявлены по нескольким статьям Уголовного кодекса РК, среди которых злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество и незаконное получение кредита. Общая сумма ущерба оценивается в более 620 млн тенге.

Общественным защитником главного обвиняемого Ерболата Онгарбека выступает его отец Марат Унгарбеков. Он с 2014 по 2017 год возглавлял управление сельского хозяйства ЗКО и был уволен в связи с обвинениями в коррупции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947980-10-mln-tenge-proigral-v-kazino-odin-iz-uchastnikov-suda-nad-synom-eks-chinovnika-iz-zko/