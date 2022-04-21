В Минздраве сообщили подробности массового отравления студентов в Рудном

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Официальный представитель КСЭК Министерства здравоохранения Ержан Байтанаев сообщил, что по факту отравления студентов в Рудном было заведено уголовное дело. Подробности он рассказал на своей официальной странице в Facebook.

Байтанаев подтвердил, что в городе Рудный Костанайской области был зарегистрирован случай группового заболевания острой кишечной инфекцией среди студентов Рудненского горно-технологического колледжа.

"По состоянию на 15:00 часов 21 апреля 2022 года за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции обратились 35 студентов, из них госпитализировано с диагнозом "Острый гастроэнтерит" 14 человек, остальным назначено амбулаторное лечение (жалобы при поступлении на тошноту, рвоту, боль в животе, жидкий стул). Состояние пострадавших стабильное, средней степени тяжести", – отметил представитель КСЭК.

Он подчеркнул, что все пострадавшие связывают свое заболевание с питанием в столовой колледжа. По его словам, управлением полиции города Рудный было возбужденно уголовное дело по данному факту.

"Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области совместно с территориальным управлением санитарно-эпидемиологического контроля начата внеплановая проверка в отношении столовой, арендуемой частным лицом ТОО "S_SALTA", – сообщил Байтанаев.

Также отмечается, что в ходе проверки отобраны пробы пищевой продукции, воды и смывов для лабораторных исследований. Кроме того, специалисты провели обследование персонала пищеблока. Результаты лабораторных исследований сейчас находятся в работе.

На данный момент специалистами проводятся противоэпидемические мероприятия в очаге.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что более 70 студентов отравились в Рудном.

Позже министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в кулуарах сената прокомментировал случай массового отравления студентов и сообщил, что по данному факту будет проведено расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966197-v-minzdrave-soobschili-podrobnosti-massovogo-otravleniya-studentov-v-rudnom/