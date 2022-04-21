Расследование проведут после массового отравления студентов в Рудном

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Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в кулуарах сената прокомментировал случай массового отравления студентов в одном из городов Костанайской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил глава МОН, по данному факту будет проведено расследование.

"По результатам будут приняты меры. Сейчас необходимо разобраться. Просто так говорить было бы не совсем правильно", – добавил министр.

Напомним, сегодня стало известно о том, что более 70 студентов Рудненского горно-технологического колледжа отравились в местной столовой. Десять из них госпитализированы, остальные находятся на амбулаторном лечении.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области отравились 4 студентки колледжа – девушки купили еду в местной донерной. Полиция возбудила дело по данному факту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1966121-rassledovanie-provedut-posle-massovogo-otravleniya-studentov-v-rudnom/