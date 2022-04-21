70 студентов отравились в Рудном

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Несколько десятков студентов отравились в столовой колледжа в Рудном. Десять из них госпитализированы. Ситуацию прокомментировали в управлении здравоохранения региона, передает МИА "Казинформ".

Как рассказали в управлении здравоохранения акимата Костанайской области, более 70 студентов Рудненского горно-технологического колледжа отравились в местной столовой.

Пострадавшие обратились в больницы Рудного, но госпитализация понадобилась лишь десяти из них.

"Зафиксировано массовое обращение студентов. В основном в легкой и средней степени тяжести. Большинство обходится амбулаторным лечением. Им промыли желудки, оказали первую помощь, отпустили", - прокомментировали в областном управлении здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области отравились 4 студентки колледжа - девушку купили еду в местной донерной. Полиция возбудила уголовное дело по данному факту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1966053-70-studentov-otravilis-v-rudnom/