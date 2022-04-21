Кайдар Каракулов. Фото: Веры Останковой/Time.kz

Бывшего командующего войсками регионального командования "Юг", генерал-майора Кайдара Каракулова освободили из изолятора. Об этом сообщили в военно-следственном управлении следственного департамента МВД РК, передает корреспондент NUR.KZ.

"Кайдар Каракулов освобожден из ИВС помощником Генерального прокурора в связи с отсутствием необходимости избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается", - пояснили в ведомстве.

Напомним, днем ранее стало известно о задержании и водворении в изолятор временного содержания в Таразе бывшего командующего войсками регионального командования "Юг" Кайдара Каракулова.

Как сообщили в МВД, 19 апреля в рамках уголовного дела по факту пожара и взрывов в селе Саракемир Байзакского района Жамбылской области, которые произошли в августе 2021 года и унесли жизни 17 человек, он был признан подозреваемым по статье 453 УК РК (Халатность). Генерал-майора водворили в ИВС.

15 марта текущего года президент Казахстана освободил Кайдара Каракулова от должности командующего войсками регионального командования "Юг".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966082-general-mayora-kaydara-karakulova-osvobodili-iz-izolyatora/