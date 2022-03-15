Токаев произвел кадровые перестановки в командовании Вооруженных Сил Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел ряд назначений в Вооруженных Силах РК, сообщается на официальном сайте Акорды.
Распоряжением главы государства Кучекбаев Мереке Матимович назначен командующим войсками регионального командования "Юг", он освобожден от должности командующего Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных Сил Казахстана.
Джумакеев Алмаз Дженишевич назначен командующим Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных Сил РК.
Распоряжением главы государства Каракулов Кайдар Самигуллович освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Юг".
Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1960854-tokaev-smenil-komanduyuschego-desantno-shturmovymi-voyskami-suhoputnyh-voysk/