Генерал-майора Кайдара Каракулова задержали в Таразе

Кайдар Каракулов. Фото: sarbaz.kz

Сегодня появилась информация о задержании и водворении в изолятор временного содержания в Таразе бывшего командующего войсками регионального командования "Юг", генерал-майора Кайдара Каракулова. Ее подтвердили в пресс-службе МВД РК, передает корреспондент NUR.KZ.

"19 апреля по согласованию с прокуратурой в рамках уголовного дела по факту пожара и взрывов в селе Саракемир Байзакского района Жамбылской области признан подозреваемым по статье 453 Уголовного кодекса РК (Халатность) и водворен в ИВС бывший командующий регионального командования "Юг", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в середине марта текущего года президент страны произвел кадровые перестановки в командовании Вооруженных Сил Казахстана. Своим распоряжением Касым-Жомарт Токаев освободил Кайдара Каракулова от должности командующего войсками регионального командования "Юг".

Серия взрывов на военном складе в Байзакском районе произошла 26 августа 2021 года. В результате ЧП погибли 17 человек. Один военный до сих пор числится пропавшим без вести.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966032-general-mayora-kaydara-karakulova-zaderzhali-v-taraze/