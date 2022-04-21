Стрельба в зоне отдыха близ Алматы: потерпевшие возмущены приговором (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Суд вынес приговор по делу о нападении на зону отдыха близ Алматы - ЧП произошло еще два года назад. Потерпевшая сторона с приговором категорически не согласна, передает КТК.

Инцидент произошел 31 октября 2020 года на территории зоны отдыха, расположенной в селе Байсерке Алматинской области. Вооруженные люди ворвались на зону отдыха и открыли огонь по отдыхающим. Несколько человек получили ранения.

Позже полиция задержала подозреваемых.

Следствие по делу длилось почти восемь месяцев, еще год материалы рассматривали в нескольких районных судах. Вчера в запутанной истории поставили точку.

Телеканал отмечает, что дело о перестрелке на базе отдыха в Алматинской области начали рассматривать еще в мае прошлого года. Тогда на скамье подсудимых оказалось сразу шесть человек. Чуть позже правоохранители задержали еще троих. Всех подозревали в дерзком нападении на турбазу, но сегодня осудили по статье "Хулиганство".

Гособвинение запросило для семи подсудимых по 15 лет колонии, двум фигурантам - по 11 лет заключения. Но участники перестрелки получили от 3 до 6 лет, а троих и вовсе отпустили, заменив тюремный срок ограничением свободы.

При этом потерпевшие на протяжении всего процесса неоднократно заявляли о грубых нарушениях в расследовании. И до сих пор владельцы зоны отдыха не могут понять, почему перед судом представили всего девять нападавших, хотя их было гораздо больше.

"Я нахожусь в таком шоке, потому что прокурор запрашивал практически всем по 15 лет, а половину и вовсе выпустили на свободу. У меня опять опасения за свою жизнь, за жизнь своей семьи возникают.

Люди были с большим количеством оружия, и люди были с гранатой, это люди, которые спокойно передвигаются с огромным количеством оружия. И те люди, которые пришли к нам, и вообще то, что была граната, вообще не учли в суде", - высказалась потерпевшая Ольга Кузнецова.

Потерпевшая сторона уже заявила о намерении обжаловать приговор, а владелица базы отдыха готовит обращение в Генпрокуратуру и Верховный суд - все они требуют более сурового наказания.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966052-strelba-v-zone-otdyha-bliz-almaty-poterpevshie-vozmuscheny-prigovorom-video/