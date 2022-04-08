По делу Алмаса Абдыгаппарова назначили дату главного судебного разбирательства

Алмас Абдыгаппаров: instagram.com/almas.abdygapparov

В Медеуском районном суде №2 города Алматы в открытом режиме прошел суд по делу известного ресторатора Алмаса Абдыгаппарова. Бизнесмена обвиняют в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере, передает корреспондент NUR.KZ.

Сам Алмас Абдыгаппаров заявил, что не успел ознакомиться с вещественными доказательствами.

"Следователь приобщил к делу вещественные доказательства в объеме 273 папок – там финансовая и бухгалтерская документация. Меня с ними не ознакамливали. На сегодня я не ознакомлен с материалами (уголовного дела – прим. ред.), вещественными доказательствами.

График, который мне был предоставлен прокуратурой, нарушался самим следователем. Если он согласно графику должен ознакамливать меня с материалами дела по 7 часов в день, то по факту – ознакамливает по часу, и то через день. И когда прокурор говорит, что я нарушаю данный график, как я могу нарушать его, находясь в СИЗО? Меня когда вызывают, тогда я и выходил, и ознакамливался в том количестве времени, которое мне было дано – от 1 до 1,5 часов.

На следственном суде было заявлено, что я якобы отклоняюсь от ознакомления. Это ложь и обман! Потому что сколько раз ко мне приходил следователь, столько раз я к нему и выходил. Сколько времени он проводил со мной с данными документами, столько времени я с ним и был", – заявил бизнесмен.

Кроме того, по словам Абдыгаппарова, после его допросов никаких очных ставок следствием произведено не было.

"Получается, что все мои доводы были проигнорированы следствием, и дело будет направлено в суд без моего ознакомления – из 273 папок я только ознакомился с 8 папками", – отметил Абдыгаппаров.

Его адвокат Наталья Гутарова сообщила, что "при таких обстоятельствах дело не может быть рассмотрено в главном судебном разбирательстве до тех пор, пока не будет с ними ознакомлен Абдыгаппаров".

Она также попросила изменить меру пресечения Адбыгаппарову на иную, не связанную с содержанием под стражей, так как, по ее словам, в материалах уголовного дела нет доказательств, подтверждающих обоснованность содержания под стражей Абдыгаппарова.

Отметим, что бизнесмен уже девять месяцев находится под стражей.

"Просим суд рассмотреть вопрос о залоге и определить сумму залога для избрания меры пресечения", – сообщила адвокат Наталья Гутарова.

Защитники бизнесмена также просят суд вернуть дело прокурору с предварительного слушания.

"По данному уголовному делу имеется ряд грубейших нарушений Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса РК, препятствующих назначению главного судебного разбирательства, в частности неполнота досудебного расследования, абсолютно невосполнимое в главном судебном разбирательстве.

Дело "скинули" в суд без проведения не то что необходимых, а самых элементарных следственных действий: той же очной ставки между представителями потерпевшей и подсудимым, без допросов всех бывших и настоящих участников компании ТОО "AV Construction".

На основании этого мы просим суд возвратить дело прокурору для производства досудебного расследования в целях устранения существенных нарушений законности", – сообщила адвокат Сауле Копжанова.

Прокурор и гособвинитель, так же как и представитель потерпевшей стороны, с доводами адвокатов не согласились и попросили суд отклонить ходатайства стороны защиты.

Позже судья сообщил, что суд не удовлетворил ходатайства адвокатов и назначил главное судебное заседание на 21 апреля.

"В удовлетворении ходатайств подсудимого и адвокатов Копжанова и Гутаровой отказать и назначить по уголовному делу в отношении Алмаса Абдыгаппарова главное судебное разбирательство в общем порядке на 21 апреля 2022 года в 10:00 посредством видеоконференцсвязи в здании районного суда №2 в открытом судебном заседании с участием гособвинителя, защитников и адвокатов подсудимого, представителя потерпевшего и свидетеля по делу. Меру пресечения Абдыгаппарову в виде содержания под стражей оставить прежней", – сообщил судья Турсынхан Саликов.

Напомним, что ресторатора Алмаса Абдыгаппарова подозревают в хищении миллиона долларов. Об этом стало известно в конце июля прошлого года. Тем не менее, казахстанские бизнесмены встали на его защиту.

Позже его супруга заявляла о том, что якобы сотрудники полиции требуют от нее 4,5 млн долларов.

В октябре 2021 года начальник ДП Алматы Канат Таймерденов сообщил о том, что по делу Абдыгаппарова готовится иск в суд. А в начале ноября замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов сообщал, что дело по данному факту будет передано в прокуратуру.

29 марта стало известно, что дело Абдыгаппарова поступило в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964202-po-delu-almasa-abdygapparova-naznachili-datu-glavnogo-sudebnogo-razbiratelstva/