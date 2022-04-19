Как нападали на акиматы Шымкента и Тараза, рассказали в Генпрокуратуре

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На брифинге в СЦК представитель Генпрокуратуры раскрыл новые подробности нападений на акиматы Шымкента и Тараза в дни январских беспорядков, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации замглавы 1-й Службы Генпрокуратуры Елдоса Килымжанова, вооруженное нападение на акимат Шымкента состоялось в ночь с 5 на 6 января.

"Обеспечением охраны общественного порядка занимались сотрудники полиции, которым предстояло сдерживать натиск агрессивной толпы более чем в 3 000 человек, многие из них были вооружены огнестрельным оружием.

Сотрудники полиции при этом использовали лишь резиновые пули и светошумовые гранаты. Но указанные меры не останавливали преступников, а лишь вселяли уверенность в их безнаказанности, провоцируя массовую агрессию и жестокость.

Только после отражения 3 вооруженных атак и наступления реальной угрозы жизни сотрудников полиции принято решение о применении огнестрельного оружия", - заявил Килымжанов.

Он сообщил, что в результате было убито 20 нападавших.

На акимат Тараза и ДГД Жамбылской области вооруженное нападение произошло 6 января.

Сообщается, что здания обстреливала вооруженная группа из 500 человек – в результате был убит сотрудник полиции

"В этой связи органами правопорядка был открыт ответный огонь, в результате которого ликвидировано 11 преступников.

Согласно результатам медицинских исследований 9 нападавших находились в состоянии алкогольного опьянения и 2 - под воздействием наркотических средств", - добавил Килымжанов.

Напомним, также сегодня он сообщил, что за январские беспорядки участникам платили от 20 до 100 долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965723-kak-napadali-na-akimaty-shymkenta-i-taraza-rasskazali-v-genprokurature/