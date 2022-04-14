Уголовное дело возбудили после гибели 9-летнего ребенка в ливневом канале в Караганде

Ливневой канал. Фото: instagram.com/qaragandy_tjd

Стражами порядка начато досудебное расследование по факту гибели 9-летнего ребенка в ливневом канале в Караганде. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, досудебное расследование проводится по статье 306 части 3 УК РК "Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

"В настоящее время назначены необходимые экспертизы", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

Напомним, трагедия произошла 3 апреля. 9-летнего мальчика затянуло в канал, в результате чего он утонул.

Позже в ДЧС региона озвучили подробности случившегося. Выяснилось, что ребенок и его сверстник запускали кораблики. В какой-то момент они застряли. Юный карагандинец, видимо, хотел подтолкнуть их и упал в воду, его унесло сильным течением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965023-ugolovnoe-delo-vozbudili-posle-gibeli-9-letnego-rebenka-v-livnevom-kanale-v-karagande/