9-летний мальчик утонул в ливневом канале в Караганде

Ливневой канал. Фото: instagram.com/qaragandy_tjd

Сегодня, 3 апреля, в Караганде произошел несчастный случай: девятилетнего ребенка затянуло в ливневой канал, в результате чего он утонул. Об этом сообщается на официальной странице ДЧС Карагандинской области в Instagram.

По данным Департамента по ЧС, в 15:45 на пульт "112" поступило сообщение от очевидцев о том, что во время игры один из детей утонул в ливневом канале открытого типа.

Указывается, что трагедия произошла возле дома по улице Серова.

Спустя час после вызова прибывшие на место происшествия спасатели извлекли тело мальчика 2012 года рождения.

В ДЧС выразили соболезнования родителям ребенка.

Спасатели также напомнили о мерах, которые помогут уберечь ребенка от несчастных случаев:

не отпускать детей без присмотра родителей;

родители всегда должны знать где и с кем находится ребенок, а также когда он планирует вернуться домой.

Напомним, что 1 апреля девочку-школьницу в Актобе затянуло в арык с талой водой. Позже спасшие девочку актюбинцы рассказали подробности о случившемся.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1963294-9-letniy-malchik-utonul-v-livnevom-kanale-v-karagande/