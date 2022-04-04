"Запускали кораблики": стали известны подробности гибели 9-летнего ребенка в Караганде

Место происшествия. Фото: instagram.com/qaragandy_tjd

В Караганде озвучили подробности гибели 9-летнего ребенка, который утонул в ливневом канале. По данным начальника ДЧС региона Мурата Катпанова, мальчик и его сверстник запускали кораблики, передает корреспондент NUR.KZ.

"Дети запускали в воду кораблики. В какой-то момент они застряли. Погибший ребенок, вероятно, хотел подтолкнуть их и упал в воду. Из-за сильного течения его сразу же унесло. Наши водолазы оперативно выехали на место происшествия после поступления сигнала. Тело ребенка удалось найти в течение часа на расстоянии 500 метров от места, где он упал", - сообщил Мурат Катпанов.

Ливневый канал, в котором утонул мальчик, служит для накопления талых вод и их дальнейшего пропуска в реку.

"В Карагандинской области идет активное таяние снега. Мы настоятельно призываем родителей усилить контроль за детьми. Не позволяйте им играть возле опасных каналов и рек. К сожалению, мы не можем дежурить у каждого канала, которые по технологии должны быть открытыми, без ограждений", - отметил начальник ДЧС Карагандинской области.

В департаменте полиции региона сообщили, что факт гибели ребенка зарегистрирован. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, 3 апреля в Караганде в ливневом канале погиб 9-летний ребенок. Мальчик утонул, играя рядом с каналом. Трагедию прокомментировал глава региона Женис Касымбек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1963408-zapuskali-korabliki-stali-izvestny-podrobnosti-gibeli-9-letnego-rebenka-v-karagande/