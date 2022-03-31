Более 80 млн тенге в рублях пытались вывезти из Казахстана

Незаконно перевозившиеся деньги. Фото: пресс-служба КНБ РК

Незаконный вывоз денежных средств из Казахстана был предотвращен сотрудниками пограничной службы. Об этом сообщили на официальной странице Комитета национальной безопасности РК в Facebook.

В понедельник, 28 марта, на автомобильном пункте пропуска "Жаңа Жол" в Северо-Казахстанской области пограничники пресекли попытку вывоза из страны денежных средств в размере более 15 миллионов российских рублей.

Эта сумма эквивалентна 80 миллионам тенге.

"Пограничная служба КНБ напоминает о необходимости соблюдения требований финансового законодательства РК во избежание правонарушений при выезде за границу", – подчеркнули в Комитете национальной безопасности.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан". Тем самым он ограничил вывоз наличной инвалюты и золотых слитков из страны.

Позже запрет Токаева на вывоз иностранной валюты объяснили в Нацбанке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963043-bolee-80-mln-tenge-v-rublyah-pytalis-vyvezti-iz-kazahstana/